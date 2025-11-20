¡Confirmado! Umberto Rispoli regresa a Hong Kong luego de varios años

Suscríbete a nuestros canales

Umberto Rispoli, estará en el Longines International Jockeys' Championship, es la competición hípica más prestigiosa del mundo y la más lucrativa para el jinete ganador. Las cuatro carreras suman un total de 7,5 millones de dólares de Hong Kong en premios.

Umberto Rispoli está de vuelta a Happy Valley

Además, se repartirá un fondo total de 1 millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente 126.613 dólares estadounidenses) en premios adicionales para los jinetes más destacados, que se dividirán en tres partes iguales: 600.000 dólares de Hong Kong para el ganador, 250.000 dólares de Hong Kong para el segundo puesto y 150.000 dólares de Hong Kong para el tercero.

Umberto Rispoli fue una figura conocida en Hong Kong durante varios años, donde, cosechó éxitos al más alto nivel en Happy Valley, lugar donde transcurrió una etapa importante de su carrera. El as italiano, que tras una exitosa etapa en Hong Kong logró trasladar su carrera a Estados Unidos, está decidido a dejar huella en el prestigioso Campeonato Internacional de Jinetes LONGINES (IJC).

Rispolí, estará acompañado de las estrellas como: James McDonald (Nueva Zelanda) quien fue el mejor jinete del mundo Longines en 2022 y 2024, Mickael Barzalona (Francia) el ganador del año pasado, Ryan Moore (Gran Bretaña, sujeto a su estado físico), William Buick (Gran Bretaña), Hollie Doyle (Gran Bretaña), Joao Moreira (Brasil), Christophe Lemaire (Japón), Rachel King (Australia) y tres de los mejores jinetes de Hong Kong, China, encabezados por Zac Purton.