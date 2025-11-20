¡Última hora! Jinete ganador del Clásico Internacional “Simón Bolívar” G1 tuvo una rodada aparatosa en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Hace pocos minutos se pudo conocer que el jinete argentino, Juan Pablo Paoloni, flamante ganador de la edición 79 del Clásico Internacional “Simón Bolívar” G1, diputado el 26 de octubre 2025, con el ejemplar Astuto del Stud “Los Audaces” para el entrenador Humberto Correia, tuvo una rodada aparatosa en el hipódromo San Isidro.

Juan Pablo Paoloni, de 27 años de edad, tiene en su historial el triunfo en más de 240 victorias, dos de ellas de carácter clásico, desde que inició su trayectoria como jinete en el 2018, en el Hipódromo Independencia de Rosario. Paolini, según el portal Studbook de Argentina, acumula ocho temporadas de labor en la difícil profesión y recorrió con éxito los recintos de Palermo, San Isidro, La Plata y Rosario.

El hipódromo San Isidro organizó 16 competencias durante la jornada de este jueves 20 de noviembre. El jinete Juan Pablo Paoloni reemplazó a su compañero Hernán Machado Maximiliano en la quinta carrera de la programación, que fue reservada para caballos adultos que no hayan ganado en una distancia de 1.600 metros, y montó al caballo Cima Stripes para el entrenador Eduardo Perussia.

Paoloni, que competía con Cima Stripes (4), se lanzó a luchar por la carrera desde el principio junto al ejemplar The Maximum (8) y Pequeño Belt (1). Cuando se habían recorrido aproximadamente los primeros 400 metros, el jockey argentino seguía entre los punteros. Cuando promediaban el giro de la curva final, su ejemplar se enredó con las patas traseras del ejemplar Pequeño Belt (1), que se lanzó hacia afuera de manera abrupta y provocó que Paoloni cayera porque no pudo sostener el equilibrio sobre Cima Stripes (4).

Después de que se confirmara la carrera, el ejemplar conocido como Pequeño Belt, con el jinete Martín Montoya y que llegó en quinto lugar, fue descalificado y pasó a ocupar la última posición debido a los tropiezos citados.

Con la conducción de Joaquín Escudero, Latido De Estambul fue el vencedor de la prueba. Este caballo compitió para el preparador Jorge Martínez y los colores de la caballería La Salida (LP). El tiempo final de esta prueba fue 98”3. El ejemplar Vamos Hércules, montado por Frutos Larrea y escolta del ganador, tuvo que sortear a Cima Stripes en la recta final. Gracias a su destreza, logró mantenerse sobre su conducido y terminó en segundo lugar.

El equipo de Maridiano.net y Gaceta Hípica, desde Argentina, pudo enterarse de que el jinete Juan Pablo Paoloni, a pesar de la caída aparatosa y del posterior traslado en ambulancia para los cuidados preventivos, únicamente padeció golpes sin fracturas. Sin embargo, allegados al fusta indican que el golpe recibido en la cabeza le ocasiona una pequeña laguna mental. Estamos atentos por lo que puede surgir en las siguientes horas.