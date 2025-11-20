¡Tremendo lio! Un juez ordena a BUSR pagar 3,64 millones de dólares al Grupo Stronach

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal de distrito de Estados Unidos dictaminó que la entidad de apuestas BUSR debe pagar 3,64 millones de dólares a los propietarios de los hipódromos Santa Anita Park y Golden Gate Fields (ambas parte del Grupo Stronach o 1/ST Racing) por aceptar apuestas no autorizadas en sus señales de carreras, violando la Ley Interestatal de Carreras de Caballos (IHA).

BUSR, que no cuenta con licencia de la Junta de Carreras de Caballos de California, no respondió a la demanda y fue declarada en rebeldía.

La demanda por aceptar apuestas sin previa autorización

El juez determinó que BUSR aceptó apuestas de residentes de otros estados sin consentimiento de los hipódromos, lo que infringe la ley. Sin embargo, el tribunal desestimó las acusaciones bajo la Ley RICO por falta de pruebas específicas que demostraran transferencias o comunicaciones concretas relacionadas con fraude electrónico. Además, se ordenó a BUSR cesar la aceptación de apuestas de residentes fuera de California dentro de Estados Unidos.

La indemnización se calculó en base a una tasa diaria de 5.000 dólares por día en que BUSR aceptó apuestas indebidas, sumando 358 días para Golden Gate y 370 días para Santa Anita. Por otro lado, el sitio web US Racing, filial de marketing de BUSR, fue eximido de responsabilidad al considerarse una entidad independiente.

Un experto señaló que, aunque el fallo podría llevar a BUSR a cambiar su denominación o estrategia, cobrar los daños será complicado. Aun así, esta sentencia brinda cierta protección legal a los hipódromos y a las transmisiones de carreras en un contexto de apuestas por internet en evolución.

La CHRB calificó las apuestas no autorizadas como un "flagelo continuo" que dificulta la competencia para los participantes legítimos en la industria hípica de California. El Grupo Stronach ha recurrido a los tribunales para proteger sus intereses; en 2017, logró que el sitio DerbyWars pagara al menos 500,000 dólares tras una demanda iniciada en 2015.

En ese caso, un juez determinó que las cuotas de inscripción en DerbyWars eran apuestas sujetas a la Ley Interestatal de Carreras de Caballos, respaldando así la protección legal de los hipódromos del Grupo Stronach.