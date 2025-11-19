¡Que bárbaro! Irad Ortiz Jr ganó 15 carreras y se erigió como el mejor de la semana

Suscríbete a nuestros canales

Por cuarta vez en el año Irad Ortiz, Jr., cinco veces ganador del premio Eclipse, con un total de 15 victorias en la semana. De igual manera el Jockey Guild´s escogió al jinete profesional Glenn Corbett, destacó en la semana con dos victorias en carreras de stakes en Turf Paradise. De esta manera empataron en la votación del panel de expertos en carreras para Jinete de la Semana del 10 al 16 de noviembre.

Este reconocimiento semanal distingue a los jinetes por sus importantes logros y que son miembros del Gremio de Jinetes. Fundado en 1940, el Gremio representa a más de 1050 jinetes en activo, retirados y con discapacidad permanente en Estados Unidos.

Jockey Guild´s: Ortiz Jr., y Corbert los mejores de la semana

Irad Ortiz Jr. tuvo una semana destacada en Churchill Downs, acumulando múltiples victorias cada día. El miércoles ganó cinco carreras para distintos entrenadores, incluyendo J. Kent Sweezey, Mertkan Kantarmaci y Brad Cox. El jueves consiguió dos victorias más, y el viernes sumó otras dos. Durante el evento Claiming Crown el sábado, Ortiz ganó tres carreras importantes montando caballos favoritos. Finalmente, el domingo cerró la semana con tres triunfos adicionales para entrenadores como George Weaver y Michael McCarthy.

Las 15 victorias de Ortiz fueron con 14 entrenadores diferentes. Actualmente, Ortiz Jr. lidera la clasificación de Churchill Downs, seguido de cerca por su hermano José. Quedan diez días de carreras en el encuentro de otoño.

Glenn Corbett, jinete veterano de 60 años, comenzó la temporada de Turf Paradise con victorias consecutivas el lunes y martes montando caballos entrenados por Howard Gibson y Kevin Eikleberry. Corbett inició su carrera en Penn National en 1985 y actualmente compite en Turf Paradise y Prairie Meadows, donde logró su triunfo número 4000 en 2021. Fue honrado con la inclusión en el Salón de la Fama de Prairie Meadows en 2019 y fue finalista del Premio Memorial George Woolf en 2022.

Otros nominados a Jinete de la Semana fueron Antonio Fresu, quien ganó el Desi Arnaz en Del Mar, Flavien Prat, quien ganó el Jockey Club Oaks (G3), y Luis Saez, quien ganó el Chilukki (G3).