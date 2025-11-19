¡ojo avizor! Estos potros están listos para debutar con sendas victorias

Suscríbete a nuestros canales

Las generaciones más recientes de ejemplares continúan su progreso hacia los mejores lotes de competencia. Su preparación inicia con presentaciones y competencias previas que se realizan antes de sus compromisos de alto nivel en Estados Unidos.

Esta semana, un grupo considerable de jóvenes caballos de dos años hará su debut en diversos hipódromos norteamericanos, marcando el inicio de su trayectoria deportiva. Estas primeras carreras son fundamentales para evaluar su potencial y afinar su rendimiento de cara a los eventos más importantes que se aproximan.

Aqueduct: Dark Force hijo de Into MIschief luce para ganar

La jornada de este sábado en Aqueduct, New York, presenta una jornada de diez carreras, en la cual el ejemplar Dark Force, está inscrito en la sexta carrera. Este hijo de Into Mischief que hará su debut, es medio hermano de Paola Queen, ganadora de G1, que obtuvo $431,000. Además, es hijo de la yegua Kadira, que obtuvo un tercer puesto en prueba G3. George Weaver lo entrena y Eric Cancel lo montará.

Churchill Downs: Dos jóvenes promesas califican en la jornada

En este circuito de las torres gemelas, Never Said No, una potranca de dos años hija de Gun Runner, debuta este sábado en la octava carrera de Churchill Downs. Es media hermana de Spielberg, ganador del Futurity Los Alamitos (G2). Rusty Arnold la entrena, y llevará monta de Irad Ortiz Jr.

También en la octava carrera, Marjoram debuta bajo la tutela del entrenador Michael McCarthy. Esta hija de Quality Road y nieta de Cardamon, es media hermana de Spiced Up, ganadora del Grado 3 de Saratoga. Luis Sáez estará a bordo.

Gulfstream Park: Sher Han de buen pediggree dirá presente

En la Florida, este sábado se disputarán 11 carreras. En la última fue inscrito Sher Han, un potro de 3 años hijo de More Than Ready y la ganadora de Grado 1 Ball Dancing. La madre acumuló ganancias por $733,000 y obtuvo dos victorias en carreras de Grado en Norteamérica durante su trayectoria, destacando su triunfo en el Jenny Wiley (G1). Es presentada por Hernán Parra y con la monta del jinete venezolano Luis Fuenmayor.