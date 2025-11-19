Entérate de esta fascinante historia: Revelado el logo para la edición 152 del Kentucky Derby y Oaks

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado de prensa publicado en la página web oficial de Churchill Downs, se dieron a conocer los detalles sobre los artes y productos especiales que estarán disponibles para el público en general con motivo de la celebración de dos eventos hípicos de gran relevancia: la edición número 152 del Kentucky Oaks y la Kentucky Derby.

Estas prestigiosas competencias se llevarán a cabo el 1 y 2 de mayo, respectivamente, y cada año atraen a miles de aficionados y visitantes de todo el mundo. En el comunicado, la organización destacó la variedad de artículos conmemorativos, desde piezas de arte hasta productos exclusivos relacionados con estas icónicas carreras de caballos.

Churchill Downs: Se revelaron los artes del Derby y Oaks

El hipódromo Churchill Downs ha presentado el vaso oficial de Mint Julep y el “Arte del Derby de Kentucky” para la 152ª edición del Derby de Kentucky presentado por Woodford Reserve; ambos diseñados por Grayson Reynolds, natural de Kentucky.

Todo esto con el objetivo de ofrecer a los asistentes y seguidores una experiencia única que celebre la tradición y la emoción que caracterizan a estos eventos emblemáticos del calendario hípico internacional.

Desde su creación en 1938, el vaso oficial “Mint Julep” del Derby de Kentucky ha ganado popularidad y muchos expertos lo consideran la pieza de colección más importante del Derby. El vaso de este año presenta tres caballos corriendo a diferentes velocidades, rodeados de rosas, en homenaje a la guirnalda que adorna a todos los ganadores del Derby. Los nombres de todos los campeones oficiales del Derby de Kentucky —desde Aristides en 1875 hasta Sovereignty en 2025— rodean la parte posterior del vaso.

La obra de arte oficial “Logo” de Reynolds para el Derby 152 muestra a cinco purasangres que salen disparados desde el partidor bajo las Twin Spires, con rosas rojas que brotan de la pista para demostrar la emoción y la anticipación de la Carrera de las Rosas.

Kentucky Derby en su máxima expresión

El Derby de Kentucky, con una bolsa de premios de 5 millones de dólares, se celebra el primer sábado de mayo en el histórico hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Inaugurada en 1875, esta legendaria carrera de 2 kilómetros para caballos de 3 años es el evento deportivo importante de mayor duración en Estados Unidos y la primera etapa de la Triple Corona del hipismo. También conocido como “La Carrera de las Rosas” y “Los dos minutos más emocionantes del deporte”, el Derby de Kentucky es la carrera de caballos con mayor asistencia del país. La 152.ª edición del Derby de Kentucky tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026.