El jinete venezolano Luis Rojas sumó dos victorias este martes en Chile

Este martes se llevaron a cabo nueve emocionantes carreras en el prestigioso hipódromo Club Hípico La Concepción, ubicado en Chile. Durante esta jornada, el jinete venezolano Luis Rojas destacó notablemente, consolidándose como uno de los más valiosos y destacados en la competencia.

Rojas logró imponerse en dos de las carreras disputadas, demostrando una vez más su habilidad, destreza y experiencia en las pistas. Este logro no resulta sorprendente para quienes siguen su carrera, ya que el jockey venezolano suele estar presente en la agenda de victorias, manteniendo una constancia admirable en sus triunfos dentro del mundo hípico.

Hipódromo La Concepción: Luis Rojas alcanzó el doblete

El jockey venezolano Luis Rojas, tuvo cinco compromisos de montas, consiguiendo un par de victorias y figuraciones en la cartelera ofrecida por el hipódromo Club Hípico La Concepción, ubicado en Hualpén, Chile.

Luis Rojas consiguió su primer triunfo de la tarde fue sobre las botas del ejemplar El Dictador, un macho de tres años hijo del semental Sposito en la yegua Princesita Ornella por Mondrian, propiedad del stud Danpoch, representado por el entrenador Carlos Córdova. El Dictador, agenció crono de 58”4 para mil metros en pista de arena.

El doblete ganador de Luis Rojas, lo alcanzó con el ejemplar Suena El Dembow, que derrotó en gran final Me Dejaste Soñando, en la prueba mejor clasificada de la tarde, con ventaja de un cuerpo. Esta prueba que se corrió en distancia de 1.100 metros con registro final de 63”2. El jinete venezolano se combinó una vez más con el entrenador Joan Amaya. Este hijo de Gstaad II, defendió los colores del Stud Sueños de Familia. Luis Rojas, con esta victoria llega a 30 lauros en la temporada en el hipódromo Club Hípico La Concepción.