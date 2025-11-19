¡Comenzó la fiesta! Yunta venezolana abre el meeting centenario en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El meeting centenario de Tampa Bay Downs, dio inició este miércoles 19 de noviembre. Tampa Bay Downs cumple 100 años, y en un deporte tan competitivo, sobrevivir un siglo como hipódromo, con una cartelera importante de carreras, que marcarán el inicio de una nueva etapa dentro de las carreras de los profesionales, propietarios y criadores que hacen vida dentro de este maravillo mundo deportivo, como lo son las carreras de caballos.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín y Juan Carlos Ávila abren la cartelera

El campeón actual del circuito de Tampa Bay Downs, Samuel Marín se estrenó en el opening day en la carrera de abrir las acciones en yunta con el también venezolano Juan Carlos Ávila, quien tuvo una temporada productiva la pasada campaña en este circuito ubicado en Oldsmar, Florida. La temporada de Tampa Bay, finalizará el domingo luego del Kentucky Derby.

La primera carrera de la jornada fue reservada para un Claiming de $10,000 en distancia de 1.664 metros en pista de arena. Esta prueba la yegua madura Fabulous Candy, presentada por Juan Carlos Ávila y montada magistralmente por Samuel Marín, campeón regente del circuito, visitaron el parque de vencedores en Tampa.

Fabulous Candy es una yegua de 5 años, hija de Twirling Candy en Fabulous Devotion por Tapit; salió detrás de la velocidad, pegada a la baranda interna. Marín se mantuvo cuarto hasta promediar la entrada de la recta final. Marín, en la recta final, buscó por centro de cancha para tomar el liderato y ganar por no menos de cinco largos.

Con esta victoria, esta linajuda corredora sumó su sexta victoria en 32 presentaciones, luego de participar recientemente en los hipódromos de Monmouth Park y Parx Racing. Esta prueba se corrió en parciales de 24, 48, 4 y crono final de 100.