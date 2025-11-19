Semental ocho veces campeón en Maryland ha sido retirado de la cría

Suscríbete a nuestros canales

Great Notion, un semental emblemático de 25 años y ocho veces líder en Maryland, ha sido retirado de la cría y se encuentra en jubilación pacífica en Northview Stallion Station en Maryland. Este hijo de Elusive Quality ha sido fundamental para la cría regional, reconocido por mejorar la calidad de las yeguas y producir descendencia excepcional.

Desde su debut en 2008, Great Notion ha sido consistentemente exitoso, manteniéndose entre los mejores sementales de Maryland, con récords notables en ganancias y ganadores de carreras clásicas. Su influencia creció especialmente tras la declinación de Not For Love, consolidándose como líder en Maryland y en la región del Atlántico Medio, donde ha sido semental líder general desde 2022. Su legado seguirá vigente por generaciones, reflejando su impacto duradero en la cría de caballos en la región.

Great Notion el grande de Maryland

Great Notion, integrante de la primera generación del destacado semental Elusive Quality, fue un corredor exitoso con victorias y actuaciones destacadas en carreras de grado como el Southwest Stakes 2003, King's Bishop Stakes (G1) y Amsterdam Stakes (G2).

Como semental, produjo 46 ganadores de clásicos y 67 competidores destacados, con una descendencia que acumuló más de 49 millones de dólares en ganancias, promediando 102,038 dólares por participante. Su legado se caracteriza por la consistencia: el 79% de sus crías corrieron y ganaron carreras.

Además, tuvo ganadores de clásicos en 18 generaciones consecutivas y produjo al menos un ganador en el Maryland Million durante 16 años seguidos, incluyendo a Brilliant Ice, ganador del Maryland Million Classic en 2024, consolidando su influencia en todas las divisiones del evento.

Sus descendientes también reescribieron algunos récords. Su hija Ruby Notion, estableció un récord de pista de 1:07.45 en la distancia de 6 furlongs en Laurel Park durante el Jameela Stakes de 2012, y luego rompió su propio récord tres carreras después en el Laurel Dash Stakes con un tiempo de 1:07.29 ese mismo año, estableció un récord de pista de 6 1/2 furlongs de 1:15.80 en el Kentucky Downs Ladies Sprint Stakes (G3T) de 2018.