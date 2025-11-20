Por estos motivos han sido canceladas las carreras del viernes en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, tenía previsto una triple cartelera para este fin de semana desde el viernes 21 de noviembre hasta el domingo 23 de los corrientes. Del Mar, en su meeting fall, conocida como Bing Crosby que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Sin embargo, a través de la cuenta X del circuito de Del Mar, anuncio que la jornada de este viernes 21 de noviembre ha sido cancelada debido al pronóstico de fuertes lluvias, el Club de Pura Sangre de Del Mar ha anunciado la cancelación de las carreras del sábado como medida de precaución. La decisión se tomó para proteger el bienestar de los caballos, los jinetes y todos los participantes.

La cancelación del viernes será solo la cuarta vez en los 88 años de historia de Del Mar que se suspenden las carreras debido a las condiciones meteorológicas.

Debido a las lluvias inusuales en San Diego, y en aras de la seguridad y para mantener la pista en óptimas condiciones, Del Mar está ajustando su calendario de carreras. Las carreras en vivo originalmente programadas para el viernes 21 de noviembre se cancelan y se ha añadido una jornada para el lunes 24 de noviembre.

Este cambio permitirá que la pista principal tenga más tiempo para secarse y, al mismo tiempo, posibilitará el uso de la pista de césped el domingo y el lunes.

Las carreras se reanudarán el sábado a las 3:30 (hora Venezuela). La temporada de otoño de Bing Crosby en Del Mar concluye el 30 de noviembre.