¡ATENCIÓN! Dos nuevos ejemplares retirados para el 5y6 nacional de La Rinconada 23-11-2025

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas del medio de este jueves 20 de noviembre, a través de sus redes sociales, la información de dos ejemplares que estaba inscrito para la jornada del 5 y 6 dominical en La Rinconada.

En la séptima carrera o primera válida para el 5y6 nacional, reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o perdedores, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado el ejemplar Lumiere (número 11) que iba a una nueva carrera muy pareja con posibilidades a la victoria.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o perdedores, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirada el ejemplar Nefertiti (número 2) que iba a una nueva carrera bajo la tutela de Aldo Traversa.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

7ª) #11 Lumiere fue retirada por Hemoparásitos.

8ª) #2 Nefertiti fue retirada por Inapetencia.