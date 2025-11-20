Cuatro nuevos prospectos: Anunciaron la llegada a La Rinconada nuevos productos corredores

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció este miércoles 19 de noviembre, por medio de las plataformas digitales, que cuatro nuevos ejemplares jóvenes, entre uno y dos años, llegan al hipódromo La Rinconada para iniciar su doma y amanse. Estos caballos comenzarán la temporada pistera en el próximo ciclo. En este contexto, la hípica de Venezuela sigue incorporando caballos importados para participar en competencias dentro del país.

Este ingreso continuo pretende mejorar la calidad de las carreras y proporcionar un espectáculo más competitivo a los aficionados. La estrategia de importar estos caballos pura sangre tiene como objetivo fortalecer el deporte hípico nacional, mejorar la calidad del espectáculo y atraer a nuevos inversores.

Meridiano: Cuatro nuevos prospectos llegan a La Rinconada

Macho de dos años listo para correr, de nombre More Than Galileo, hijo de More Than Ready en la yegua Galileo’s Lady por Galileo, nacido el 17 de marzo 2023, fue adquirido por $10,000 en la subasta mixtas Digitales de Fasig-Tipton en octubre de este año, consignado por Fernhill Stables. Su padre fue múltiple ganador de grado en Estados Unidos. Mientras que su madre no realizó campaña pistera. Este es su tercer producto. Es medio hermano de la Eben Shaddad con campaña en Gran Bretaña con figuraciones en carreras de Grupo.

INH/x

Paris Prest, es un macho de dos años que participó dos veces en Estados Unidos. Este hijo de More Than Ready en Finer Things por Stormy Atlantic debutó décimo en Colonial Downs el pasado mes de agosto, y luego llegó quinto en septiembre en el hipódromo de Delaware Park. Fue adquirido por Clusv por $26,000 en la subasta mixtas Digitales de Fasig-Tipton en octubre de este año, consignado por Paramount Sales.

INH/x

Dentro de este grupo de cuatro juveniles que destaca el INH, es una hembra de un año hija de Eleadora (Finality) ganadora de seis carreras en 21 presentaciones. Esta es su octavo producto. Entre su progenie destaca Lead Guitar, ganadora de seis carreras, ente ellas el Floral Park S., y el Autumn Day S. y que produjo en campaña $316.680.

INH/x

El cuarto producto indicado es un macho hijo de Logoon Falls, de un año, que se preparará al igual que los señalados para cumplir campaña en La Rinconada.