La Rinconada: Gran Yaco tendrá un rival menos en el XLVI Clásico "Burlesco" GII

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

El Instituto Nacional de Hipódromos notificó durante la semana a través de sus redes sociales, la información de los ejemplares retirados que estaban inscrito para la jornada dominical en La Rinconada.

La sexta carrera no válida, reservada para reservada para el XLVI Clásico "Burlesco" (GII) para ejemplares nacionales e importadas de 3 y más años, ha sido retirado el ejemplar Padel (número 7) que iba con la monta de Luis Reyes Burgos para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui. Ejemplar que venia de participar en la edición 79 del Clásico Internacional "Simón Bolívar" GI.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

6°) #7 Padel fue retirado por Estado Fébril.