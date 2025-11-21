Cuenta menos en el 5y6: Un retiro deja la tercera válida con nueve yeguas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 23 de noviembre a partir de la 1:00 de la tarde, se presentará en el hipódromo La Rinconada, la cuadragésima quinta reunión del tercer meeting, con la programación de 12 carreras, que incluye: Clásico Burlesco (GII) y el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII).

En horas de la noche de este jueves 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) informó, a través de sus redes sociales, acerca de una yegua que estaba inscrita en la novena competencia, tercera válida para el para el juego del 5y6 Nacional.

Yegua: 5y6 R45 La Rinconada Datos hípicos

Se trata de la castaña tresañera Supreme Legacy (número 2), pues era una de las participantes para esta válida en distancia de 1.100 metros, con la monta de Jhonathan Aray y presentada por Rubén Lanz.

La nacida y criada en el Haras Luisiana iba a reaparecer luego de 231 días sin correr, al mismo tiempo se perfilaba como tercera favorita para Gaceta Hípica.

Su última competencia en la arena de Coche fue el día 31 de agosto, pues se llevó el triunfo con 2 cuerpos de ventaja y dejó crono de 42 segundos exactos para los 1.200 metros.

Motivo del retiro de Supreme Legacy

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la presentada por Lanz es por Cólico.

Con este retiro también se suma al retiro de Anasoli, Rosa Negra, Lumiere, Nefertari y Gran Canelo.