Aficionado hípico: Anuncian un retiro para el ciclo no válido de la R45

El día domingo 23 de noviembre se presenta la reunión número 45, la cual tendrá una programación de 12 carreras, que incluye dos cotejos selectivos.

La segunda competencia es para potros nacionales e importados de dos, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros y con una premiación adicional de 39 mil dólares.

Ejemplar: Ciclo No Válido R43 La Rinconada Datos Hípicos

En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó el retiro de un ejemplar que no competirá en la mencionada prueba el ciclo no válido de la jornada dominical.

Justamente estaba inscrito el dosañero Gran Canelo (número 5), pues haría su debut en la arena caraqueña, por lo que iba a ser montado por el aprendiz Oliver Medina y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, pues defendería con los colores del Stud Yellowstone.

El tordillo es un producto del semental norteamericano Imaginary Sailor en The Queen Selemar por King Seraf, al mismo tiempo se perfilaba como tercer favorito para Gaceta Hípica.

Motivo Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, el motivo por el cual retiran al debutante Gran Canelo es por Estado Febril. Con este retiro también se suma también al retiro de Anasoli, Rosa Negra, Lumiere y Nefertari.