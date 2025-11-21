El apodado “Señor Churchill Downs” que estableció récord en Kentucky será retirado a la cría

Suscríbete a nuestros canales

Continua el reclutamiento de ejemplares que marcaron un hito en la pista de carreras en Estados Unidos. Pura sangres de carreras que a partir de 2026 seguirán su carrera, pero ahora como ejemplares reproductores. Tal es el caso del caballo Bango que estará en el plantel de sementales en la Granja Breakway, establecida en Indiana, que anunció la bienvenida a este ejemplar para la temporada de cría de 2026.

Bango es hijo de Congrats, un millonario hijo de AP Indy que engendró 12 ganadores de carreras de grado/grupo y 47 ganadores de carreras de categoría negra, y de la yegua ganadora Smart Strike, Josaka.

Bango, criado en casa por Tamaroak Partners bajo la tutela del entrenador Gregory Foley, disfrutó de una larga y exitosa carrera.

Este macho maduro de 8 años participó en 42 carreras, ganó nueve clásicos y obtuvo un segundo puesto en una carrera de Grado 2, donde quedó a un paso de Hoist the Gold y Nakatomi en el Phoenix Stakes de 2023 en Keeneland.

Concluyó su carrera con un récord de 15 victorias, cuatro segundos puestos y cinco terceros, de las cuales 12 fueron en Churchill Downs, más que cualquier otro caballo en la larga historia de la pista, le valieron el apodo de “Señor Churchill Downs”. Se retiró con ganancias de más de 1,644 millones de dólares.

Bango tendrá un costo de $2,500 en 2026.