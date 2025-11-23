Romantic Warrior deslumbra en la Copa BOCHK Jockey Club disputada en Sha Tin

Suscríbete a nuestros canales

Romantic Warrior, hizo un regreso triunfal a las carreras en Sha Tin hacia una victoria en la Copa BOCHK Jockey Club G2 de HK $ 5,35 millones en distancia de 2.000 metros con la monta del jinete James McDonald y el entrenador Danny Shum.

Reapareciendo después de 232 días entre carreras luego de una cirugía en su menudillo delantero izquierdo después de correr la Dubái World Cup, Romantic Warrior, campeón mundial de Hong Kong, China, elevó sus ganancias récord mundiales a HK $ 217,7 millones, tras convertirse en el primer caballo en ganar tres veces la Copa BOCHK Jockey Club Cup después de las victorias en 2022 y 2024.

Romantic Warrior demostró una arrolladora demostración

Romantic Warrior, desde la partida se ubicó cuarto, detrás del dúo líder Voyage Bubble y Sword Point, mientras que Straight Arron se ubicó tercero. Al girar hacia la meta, McDonald le planteó cara a su montura, desviándose, antes de soltarse en la recta con una ráfaga de velocidad aplastante.

El tiempo ganador del castrado hijo de Acclamation fue de 2m 03.72s (123,3), mientras que el margen oficial se redujo un largo y medio por delante de Voyage Bubble, que se ubicó segundo, mientras que Ka Ying Generation llegó en el tercer lugar.

El tiempo final de los últimos 400 metros de Romantic Warrior fue de 21,73 , fue más rápido que el que registró Ka Ying Rising (22,02 s) en su camino a la victoria en el G2 BOCHK Private Banking Jockey Club Sprint en 1.200 metros.

Romantic Warrior se propone a continuación conseguir un cuarto éxito consecutivo en la G1 LONGINES Hong Kong Cup (2000 metros) con un valor récord de 40 millones de dólares de Hong Kong en las LONGINES Hong Kong International Races del 14 de diciembre con un valor de 130 millones de dólares de Hong Kong.