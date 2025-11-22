Mychel Sánchez, en final dramático impuso a Grammy Girl en los $100,000 del Move Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, presentó una cartelera de nueve carreras en la que incluyó tres pruebas Stakes de $100.000 cada una. El Willa On The Move Stakes fue una de ellas, en la cual el ejemplar Grammy Girl con la monta del jinete venezolano Mychel Sánchez protagonizó un final no apto para cardíacos para alcanzar la victoria.

Laurel Park: Mychel Sánchez se impone en el The Move Stakes

La sexta carrera de la programación sabatina en Laurel Park fue reservada para Willa On The Move Stakes por $100,000 en distancia de 1.300 metros en pista de arena para yeguas de 3 y más años. Grammy Girl con Mychel Sánchez en su lomo protagonizó una pelea cabeza a cabeza en los últimos 200 metros de carrera, para ganar la competencia en un final dramático donde la diferencia fue de nariz.

Grammy Girl con Mychel Sánchez se ubicaron tercera en la primera media milla de carrera, mientras que Miss Harriett marcó el ritmo con parciales de 22,1 y 46. Al entrar al derecho, Sánchez con Grammy Girl avanzaron con fuerzas pegadas al riel, mientras que Takethemoneyhoney hacía lo propio por línea externa. Ambas yeguas se vinieron cabeza a cabeza para decidir la prueba, en donde el triunfo le correspondió a la conducida por el venezolano.

Grammy Girl, una madura de 4 años hija de Mastery, sumó su cuarta victoria en la temporada y su quinta en campaña global de 18 presentaciones con una producción de $286,050 para la sociedad de Red Storm Stable, Miller Racing LLC y Flower Power Stables. La ganadora fue presentada por Saffie Joseph Jr., y agenció crono de 78,2. La ganadora dejó en la taquilla $6,80 a ganador, $2,80 a placé y $2,20 a show.