Resultado del 5y6 de Valencia para este sábado 22-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 23 de la temporada 2025, En la cual incluyó el Clásico "Sprinters" en distancia de 1.200 metros. Además, de un atractivo 5y6 nacional que buscará establecer una nueva marca.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.38.705.690,00, de los cuales Bs.5.418.796,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá Bs.20.902.072,60.

Meridiano: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 cuarta del programa, la victoria fue para North Music (número 12), con un dividendo de Bs. 81,59 a ganador y la monta de Hermixon Medina en yunta con José Jaramillo, en tiempo para 1.300 metros de 80,2.

En la quinta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Another Legacy (número 6) con la monta de Francisco Quevedo; fue ensillada por Juan Carlos Pérez, y corrió en tiempo de 75,1 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5y6, sexta carrera en turno, la ganó Premiado (número 6) con el jinete Larry Mejías, quien recibió las instrucciones de José Canfunjol, para ganar en crono de 74”4 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, séptima carrera, el triunfo fue para Camila Alejandra (número 4) con la monta de Robert Capriles en yunta con Juan Carlos Pérez, que agenció crono de 81,1 para 1.200 metros.

En la octava carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Magical Song (número 3) se alzó con la victoria con la monta de Jaime Lugo en yunta con Jesús Canfunjol. El consentido del stud “Excelso” agenció crono de 80,4.

En la última carrera de la jornada, Valencia, novena en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Money Wise (número 2) con la monta de Hermixon Medina, para el entrenador José Jaramillo.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 19.985, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 268,44. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 15.329 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 1.351,23.