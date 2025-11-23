Estos son los ejemplares retirados para la jornada del domingo en La Rinconada 23-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. Además, la jornada ofrecerá el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

El Instituto Nacional de Hipódromos notificó durante la semana a través de sus redes sociales, la información de los ejemplares retirados que estaban inscrito para la jornada dominical en La Rinconada.

La segunda carrera no válida, reservada para reservada para potros nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros, ha sido retirado el ejemplar Gran Canelo (número 5) que iba a su carrera de estreno con la monta de Oliver Medina para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

La sexta carrera no válida, reservada para reservada para el XLVI Clásico "Burlesco" (GII) para ejemplares nacionales e importadas de 3 y más años, ha sido retirado el ejemplar Padel (número 7) que iba con la monta de Luis Reyes Burgos para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

En la séptima carrera o primera válida para el 5y6 nacional, reservada para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado el ejemplar Lumiere (número 11) que iba a una nueva carrera muy pareja con posibilidades a la victoria.

En la octava carrera o segunda válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros, han sido retiradas los ejemplares Nefertiti (número 2), Anasoli (número 3) y Rosa negra (número 5).

En la novena carrera o tercera válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, ganadoras de 1 carrera, en distancia de 1.100 metros, ha sido retirada el ejemplar Supreme Legacy (número 2) presentada por Rubén Lanz y que iba ser conducida por Jonathan Aray.,

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

2ª) #5 Gran Canelo fue retirado por Estado fébril.

6°) #7 Padel fue retirado por Estado Fébril.

7ª) #11 Lumiere fue retirada por Hemoparásitos.

8ª) #2 Nefertiti fue retirada por Inapetencia.

#3 Anasoli fue retirada por Estado fébril.

#5 Rosa Negra fue retirada por Estado fébril.

9°) Supreme Legacy fue retirada por Cólico.