A voluntad: Ka Ying Rising el mejor velocista del mundo se acerca a una marca histórica tras ganar la BOCHK Jockey Club Sprint

Ka Ying Rising con una demostración demoledora ante sus rivales extendió su racha consecutiva a 15 carreras con una calidad de potencia y velocidad para conseguir el BOCHK Private Banking Jockey Club Sprint G2 en 1.200 metros con una bolsa de HK$5,35 millones en Sha Tin.

Invicto desde enero de 2024, Ka Ying Rising arrasó con nueve rivales al registrar el segundo tiempo más rápido de la historia en 1200 m en Sha Tin: 1 m 07,33 s (67,2), ligeramente fuera de su propio récord de pista de 1 m 07,20 s, a pesar de que el jinete Zac Purton lo frenó en los últimos 100 metros.

Ka Ying Rising busca el récord de más victoria consecutivas

Ka Ying Rising, que, concediendo cinco libras al resto del grupo, el velocista mejor calificado del mundo saltó limpiamente para liderar desde el puesto 10 antes de establecerse en el segundo lugar detrás de Beauty Waves y, tal fue su superioridad, que Purton dijo que el ritmo aún no era lo suficientemente rápido, a pesar de una vertiginosa sección de 21,93 s desde los 800 m hasta los 400 m.

Purton rápidamente despejó la situación al enderezarse, mientras Ka Ying Rising se abría paso con paso firme en los últimos 200 metros antes de poder avanzar tranquilamente hacia la línea de meta con una ventaja de dos cuerpos y tres cuartos.

La 15ª victoria consecutiva de Ka Ying Rising lo deja tercero en general con más victorias consecutivas de un caballo entrenado en Hong Kong, China, detrás de Silent Witness (17) y Golden Sixty (16).

La próxima parada del entrenado por David Hayes, será la LONGINES Hong Kong Sprint G1 en 1.200 metros de HK$28 millones en Sha Tin el 14 de diciembre, el castrado de Shamexpress continúa impresionando, habiendo viajado exitosamente de regreso a Sha Tin después de ganar el The Everest G1 en Sydney, Australia el 18 de octubre.