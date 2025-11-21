¡Oficial! Ka Ying Rising el mejor velocista del mundo va contra nueve rivales en la Jockey Club Sprint (Gr.2)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 23 noviembre el hipódromo de Sha Tin, Hong Kong, estará recibiendo en su pista a los mejores ejemplares pisteros para competir en las tres mejores carreras de la jornada; la Jockey Club Cup, la Jockey Club Sprint y la Jockey Club Mile. Precisamente, en la Jockey Club Sprint (Gr2) estará presente al mejor velocista del mundo Ka Ying Rising, que estará enfrentando a nueve rivales en los seis furlones de carreras.

Ka Ying Rising por el Back to Back en la Jockey Club Sprint

Ka Ying Rising, confirmó enfáticamente su estatus como el mejor velocista del mundo con una exhibición devastadora para ganar el Everest (G1) de AU$ 20 millones (aproximadamente US$ 13,5 millones) el sábado en Royal Randwick en Sydney, Australia, brindando emociones máximas en su carrera al jinete Zac Purton y al entrenador David Hayes. De esta manera, el velocista más valorado del mundo alcanzó 14 victorias consecutivas y estará listo para la jornada estelar del 23 de noviembre en Sha Tin.

El BOCHK Private Banking Jockey Club Sprint es una importante carrera de caballos de pura sangre de Grupo 2 (G2) que se celebra anualmente en el hipódromo de Sha Tin en Hong Kong. Es un evento clave en el calendario de carreras de Hong Kong y sirve como una carrera preparatoria para el Hong Kong Sprint (Gr.1), que se llevará a cabo aproximadamente tres semanas después en el hipódromo de Happy Valley.

Ka Ying Rising llega a este evento con 15 victorias en 17 actuaciones y con una racha invicta a 14 victorias en el Grupo 1, una secuencia de Hong Kong superada solo por los campeones Silent Witness (17) y Golden Sixty (16), al tiempo que llevó su premio en metálico a más de HK$100 millones.

Ka Ying Rising, regresa una vez más con su piloto habitual Zac Purton, quien batió el récord de la pista en la edición de 2024.

BOCHK Jockey Club Sprint