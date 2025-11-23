Natti Natasha informa que su bebé Dominique sufrió un momento delicado

Suscríbete a nuestros canales

La cantante dominicana Natti Natasha conmovió a sus seguidores este domingo al revelar que su bebé recién nacida, Dominique Isabelle, pasó por un “momento delicado” de salud apenas a las tres semanas de vida.

Entre agradecimientos, reflexiones sobre la vida y mensajes de fe, esta noticia llega cuando su segunda bebita con el productor musical, Raphy Pina, está cerca de cumplir su primer mes de vida.

El susto que pasó Natti Natasha

La hija menor de Natti Natasha nació el 1 de noviembre de 2025 y desde entonces se había mantenido fuera del ojo público. Pero el volver al hospital una vez más hizo que la cantante interrumpiera temporalmente la tranquilidad para compartir con sus seguidores lo que estaba viviendo.

“Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una princesa”, escribió en sus redes.

El programa puertorriqueño “Lo sé todo” había informado que Dominique salió del hospital el 4 de noviembre, pero una semana después tuvo una recaída por un virus que la obligó a permanecer internada nuevamente por aproximadamente una semana.

Su reflexión como madre de dos

La artista dominicana no ocultó su vulnerabilidad. En su mensaje, dejó una frase que quizás resume la profundidad del momento: “Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud, disfrutando cada segundo con mis dos tesoros”.

Además añadió: “A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino. Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita yo también los pienso”.

Es evidente que su maternidad le ha otorgado a Natti una pausa emocional y también dejar de lado la agenda, apagarse un poco, reflexionar y, sobre todo, contemplar lo que apenas empieza con la pequeña Dominique y su primogénita, Vida Isabelle.