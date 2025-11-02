Natti Natasha presenta al mundo a su segunda hija, Dominique

Suscríbete a nuestros canales

El hogar de la superestrella dominicana, Natti Natasha, y el reconocido productor musical Raphy Pina, se vistió de gala plena de emoción el pasado 1 de noviembre de 2025, con el nacimiento de su segunda hija, Dominique Isabelle.

Una noticia que no sólo derrite los corazones de sus seguidores, sino que también tiene todo el sabor de una revelación artística en clave familiar.

El tierno anuncio de Natti Natasha y Raphy Pina

No bastó con el anuncio tradicional, sino que Natti decidió que este momento especial se convirtiera también en arte. Compartió que la llegada de la niña está acompañada de su nuevo sencillo titulado justamente “1 de noviembre”, inspirado en ese hito de su vida.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca”, escribió emocionada junto a la foto que mostraba por primera vez a la bebé en sus brazos.

El videoclip de la canción muestra desde la celebración de Halloween (que precede al gran día) hasta las entrañas del hospital, capturando emociones reales: la familia, la espera, el horizonte musical y finalmente la bendición de un nuevo integrante.

El significado del nombre

Según Raphy Pina, “Dominique” celebra la raíz dominicana de su pareja e “Isabelle” es un homenaje directo a la madre de Natti.

Además, su llegada marca un feliz reencuentro familiar, ya son padres de su primogénita, Vida Isabelle, y ahora la familia crece con esta nueva luz llena de ilusión.

No obstante, no todo fue color de rosa. Tras anunciar que Dominique ya estaba con sus padres, el productor musical indicó que, fueron momentos difíciles. Junto a una foto con la bebé, Raphy escribió: “Mi número favorito siempre ha sido el 111 (...) no fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano”.