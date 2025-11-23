MLB

MLB: Tres peloteros que deberían regresar a sus antiguos equipos

Tres peloteros tienen la posibilidad de volver a los equipos donde debutaron en Grandes Ligas para cerrar un ciclo ganador

Jeferson Palacin
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 01:06 pm
Las Grandes Ligas se ha caracterizado a lo largo de su historia por regresos que mezclan emoción y estrategia. Tres jugadores que marcaron época en determinados equipos, que pueden volver a lucir sus uniformes para cerrar por todo lo alto una carrera maravillosa en la liga.

Ver a Justin Verlander en Detroit, Kyle Schwarber en Chicago y Cody Bellinger en Los Ángeles, responderían: necesidad deportiva, espacio financiero y deseo de pertenencia. Recuperar a estos tres peloteros para las franquicias serían reforzar su identidad y la competitividad inmediata.

Cada uno de esos regresos tiene una finalidad mucho más grande que la nostalgia. De hecho, las tres responden a ser competitivos en 2026, pero además, potenciar de talento y experiencia a los lineups con jugadores de un gran nivel, que conocen la casa y vuelven siento victoriosos.

Razones para ver a Verlander, Schwarber y Bellinger en sus antiguos equipos

El regreso de figuras consagradas siempre despierta emoción y expectativa. Más allá de la nostalgia, volver a sus antiguos equipos puede aportar liderazgo, poder ofensivo y profundidad en momentos clave. La mezcla de experiencia y pertenencia convierte estas opciones en movimientos atractivos.

Justin Verlander a Tigres de Detroit

Tigres de Detroit estarían en la necesidad de sumar a un veterano en la rotación y Justin Verlander conoce la casa y puede ser esa piedra que ayude a los jóvenes a mejorar. Su 2025 fue productivo, con 152 entradas de labor y 3.85 de efectividad a sus 42 años.

El pelotero quiere alcanzar las 300 victorias y hacerlo en la organización que lo hizo debutar, es muy especial para incluso terminar tu carrera en la MLB. De hecho, esto elevaría el marketing del equipo y el sentimiento de la afición en cada encuentro.

Kyle Schwarber - Cachorros de Chicago

Cachorros de Chicago cuenta con un equipo jóven con mucha proyección en los próximos años. Sin embargo, la llegada de Kyle Schwarber no solo va a dotar al equipo de una explosión ofensiva; también ayudará en momentos de tensión, gracias a su gran experiencia en la MLB.

Schwarber fue campeón de la Serie Mundial 2016 con Cachorros, en lo que fue el evento más recordado de aquel año. Volver a contar con uno de los peloteros que lo hizo posible, será un agregado a la hora de promocionar cada uno de los juegos en casa, una opción que beneficia a todos.

Cody Bellinger - Dodgers de Los Ángeles

El movimiento entre Dodgers y Cody Bellinger es un poco más complejo que los dos anteriores. El pelotero puede ser una opción como jardinero o primera base, posiciones que ya están bien cubiertas en la actualidad. Sin embargo, el valor sentimental de contar con Bellinger no tiene precio.

Ya fue Novato del Año y MVP en Los Ángeles, razón por la cual la afición lo adora y le encantaría contar con él para buscar el tricampeonato. Llegaría con mucha madurez tras su paso por Cachorros y Yankees y con la experiencia necesaria para sumar desde el día uno.

