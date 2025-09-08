Justin Verlander: otro hito hacia la inmortalidad del béisbol

Suscríbete a nuestros canales

En una actuación memorable en el Busch Stadium el pasado sábado por la noche, Verlander dio un paso más en su camino al Salón de la Fama al registrar el ponche número 3,535 de su carrera.

Con este impresionante hito, el as de los Gigantes superó al legendario Gaylord Perry y se colocó en el octavo lugar de la lista de ponches de todos los tiempos. Una hazaña que no solo reafirma su dominio en el montículo, sino que lo sitúa en un lugar de honor junto a los lanzadores más grandes de la historia.

Un club exclusivo

La lista de los top 10 lanzadores con más ponches es un santuario del béisbol, un club al que solo los más grandes tienen acceso. Ahora, Verlander está en compañía de nombres como Nolan Ryan, Randy Johnson y Steve Carlton, un trío de inmortales que marcaron una era en el deporte.

A sus 42 años, Verlander sigue demostrando una habilidad asombrosa para dominar a los bateadores con su potente recta y su letal curva. Su consistencia y longevidad son un testamento a su dedicación y a su excepcional talento. Cada ponche que lanza es un paso más hacia el pedestal de los inmortales, un recordatorio de que su lugar en la historia del béisbol ya está sellado.

