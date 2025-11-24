Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tienen dónde darse el "Sí, acepto"

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 será un año importante en la relación que llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ya que sellaron su amor en una mágica boda. Los medios están a la expectativa de todo lo que será la ceremonia, invitados, vestido de la novia y por supuesto el lugar dónde será la celebración.

Detalles de la boda

El millonario jugador portugués indicó hace algunos meses que tienen planeado casarse tras finalizar el Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, en el que espera conquistar el trofeo dorado para su guapa esposa y madre de sus hijos.

“Estoy planeando casarme después del Mundial 2026, ya con el trofeo. Sí quiero. En estas y en todas mis vidas estar con Georgina”, comentó el deportista en una emotiva entrevista.

Recientemente se ha conocida que la pareja que hizo su amor oficial en el 2016, ya tienen el país donde se hará la boda, y es nada más y nada menos que la hermosa isla de Madeira, un lugar muy importante para Cristiano, por tratarse de la nación que lo vio nacer y formarse como un jugador.

Aunque no se conoce la fecha exacta, se tiene previsto que se realizará la ceremonia en un hermoso lugar, para luego dar la fiesta en un hotel de lujo de la zona, repleta de playas cristalinas, naturaleza y una cultura que se unen en perfecta armonía.

Historia de amor

Desde que comenzaron su amor, Ronaldo y Rodríguez han vivido momentos únicos junto a sus cinco hijos, dos biológicos llamadas Alana Martina y Bella Esmeralda, y los otros tres Cristiano Jr., Eva y Mateo.

Siempre se les ve de vacaciones, viajes, eventos y fiestas, intercambiando puro amor que los hace una de las parejas más estables de la farándula internacional.