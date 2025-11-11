Cristiano Ronaldo habla sobre su retiro del fútbol profesional

Suscríbete a nuestros canales

El capitán del Al-Nassr y de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, sigue dando de qué hablar con las declaraciones que ha estado ofreciendo en las últimas semanas. En esta oportunidad, sorprendió al mundo del fútbol con una declaración que marca el inicio del final de una de las figuras más importantes en la historia del deporte en general.

Durante un evento en Riad, Arabia Saudita, el delantero afirmó que su retiro de las canchas podría llegar “pronto”, y que siente haber cumplido todo lo que se propuso a lo largo de una carrera que abarca un cuarto de siglo de éxitos, récords y sacrificios que le han permitido llegar a lo más alto.

A sus 40 años, continúa desafiando el paso del tiempo con actuaciones de alto nivel en la liga saudí, demostrando una disciplina y pasión que han sido su sello distintivo desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, en el que era un joven que sorprendió al mundo con un talento poco antes visto.

Su mentalidad competitiva y su ética de trabajo lo llevaron a conquistar títulos en Inglaterra, España e Italia, además de obtener todo tipo de premios individuales en las mejores competiciones y convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol profesional con más de 950 goles, respectivamente.

Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol

“Me retiraré pronto… Lo hice y lo di todo por el fútbol en los últimos 25 años. Probablemente uno o dos años. Seguro que este será mi último Mundial, definitivamente. Estoy disfrutando mucho del momento”, afirmó en Tourise en Riad.

Estas palabras reflejan el cierre de un ciclo irrepetible en el deporte, donde su figura trascendió fronteras e inspiró a generaciones enteras en más de dos décadas. Sin embargo, que pueda jugar hasta los 43 o 44 años refleja el trabajo que ha realizado Ronaldo durante los últimos años para estar en la mejor condición física posible.

Sin duda alguna, estas palabras de Cristiano Ronaldo se mantendrán como uno de los temas principales dentro del mundo del fútbol, por una mezcla de nostalgia y admiración entre sus aficionados que lo han visto brillar en incontables ocasiones sobre un terreno de juego.