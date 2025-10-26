IRS anuncia en EEUU cheques de estímulo de $1.390 para quienes cumplan estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El IRS y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron un nuevo cheque de estímulo por 1.390 dólares, la medida busca aliviar la carga económica de los hogares afectados por la inflación y los altos costos de vida, otorgando apoyo financiero directo a millones de contribuyentes.

Beneficiarios y límites de ingresos

Los pagos se otorgarán según criterios de ingresos similares a los programas anteriores. Los límites de elegibilidad son:

Hasta $75,000 anuales para contribuyentes individuales.

Hasta $112,500 para jefes de hogar.

Hasta $150,000 para parejas con declaración conjunta.

El IRS aclaró que los pagos ya se encuentran en proceso de distribución, por ende, los beneficiarios recibirán los fondos mediante depósito directo o cheque, de acuerdo con la información fiscal registrada, garantizando así que el dinero llegue de forma rápida y segura.

Durante agosto circularon rumores de un posible cheque de $2,000, los cuales fueron desmentidos por el IRS. La cantidad oficial es de 1.390 dólares, y cualquier información diferente no tiene validez, según lo comunicado por las autoridades.

Foto: Cheques de estímulo

El IRS aconseja a los ciudadanos mantener actualizados sus datos fiscales, incluyendo la cuenta bancaria y la dirección de contacto. Además, recomienda utilizar únicamente canales oficiales para consultar información sobre los pagos y evitar estafas o fraudes relacionados con el cheque de estímulo.