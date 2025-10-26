Atención beneficiarios de Patria: Estos bonos y pagos especiales llegarán desde mañana

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inicia una nueva semana de transferencias y asignaciones que beneficiarán a millones de venezolanos entre el 27 y el 31 de octubre, dichos pagos se realizarán de forma automática en la billetera digital y los usuarios recibirán un mensaje de texto de confirmación.

Durante estos días, se activarán varias ayudas destinadas a trabajadores públicos, jóvenes y comunidades culturales. Entre ellas destacan:

Bono Cultores Populares, con un monto estimado superior a 8.000 bolívares.

Bono Cuadrante de Paz, para funcionarios policiales, bomberos y Protección Civil, con una asignación aproximada de 13.500 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a empleados de nóminas especiales del sector público, con pagos de hasta 22.000 bolívares.

Programas para la juventud a través del Sistema Patria

El sistema también contempla bonificaciones vinculadas a programas sociales como la Misión Robert Serra, la Gran Misión Chamba Juvenil y el Movimiento Somos Venezuela. En estos casos, los montos oscilan entre 990 y 1.057 bolívares, destinados a incentivar el emprendimiento, la formación y la participación juvenil en proyectos comunitarios.

Las autoridades del Sistema Patria aclararon que los montos reflejados son referenciales y no oficiales, ya que pueden variar según las decisiones del Ejecutivo. La entrega de fondos se realizará de forma progresiva, garantizando que todos los beneficiarios reciban sus asignaciones antes del cierre del mes de octubre.

Foto: Sistema Patria

Canales de contacto y asistencia

Para brindar atención a los usuarios, el Sistema Patria mantiene tres vías oficiales de comunicación:

3532, línea directa para información general.

67373, número exclusivo para consultas sobre bonos y pagos.

App VeMonedero, que notifica al instante cada movimiento o acreditación.