Estados Unidos: Decretan triple feriado nacional con nuevos días de descanso este mes

El Gobierno de Estados Unidos confirmó un triple feriado nacional que se celebrará entre noviembre y diciembre, según el calendario federal de días festivos, dichas fechas están destinadas a conmemorar efemérides relevantes y se aplican a todos los empleados federales en todos los estados del país.

Fechas de los próximos feriados en Estados Unidos

Las fechas confirmadas incluyen:

Día de los Veteranos : lunes 11 de noviembre, en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Día de Acción de Gracias : jueves 27 de noviembre, una fecha de tradición familiar y turística.

Navidad: miércoles 25 de diciembre, una de las celebraciones más importantes del año.

Instituciones y servicios que suspenderán actividades

Durante estos feriados, diversas oficinas gubernamentales, bancos y empresas privadas permanecerán cerradas. Entre ellas se encuentran:

Servicio Postal (USPS)

Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

Bancos y entidades financieras

A pesar del cierre, los cajeros automáticos (ATM) y la banca en línea seguirán operando, aunque algunos trámites podrían retrasarse debido a la suspensión de atención presencial.

Cómo afecta a los trabajadores

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) establece que los empleados que laboren durante los feriados no reciben necesariamente un pago extra, salvo que exista un acuerdo contractual que lo indique. Generalmente, el salario se mantiene igual al habitual durante estas jornadas.