Estados Unidos: Gobierno anuncia feriado nacional y un increíble fin de semana largo en octubre

El Gobierno de Estados Unidos publicó oficialmente el calendario de feriados federales para el cierre del 2025, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de planificar viajes, escapadas o simplemente descansar. Estas jornadas no solo destacan por su significado histórico y cultural, sino que también representan momentos de descanso para millones de personas.

El próximo feriado nacional será el Columbus Day, que se celebrará el lunes 13 de octubre. Conocido también como Día de la Raza o Día de Colón, conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, este día será el último fin de semana largo del año, ya que los siguientes feriados no caen estratégicamente en lunes o viernes.

¿Qué servicios estarán disponibles durante el próximo feriado de EEUU?

Durante este feriado, muchas oficinas gubernamentales, bancos y empresas privadas permanecerán cerradas. Sin embargo, los cajeros automáticos (ATMs) y la banca en línea seguirán operativos, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales mientras disfrutan de su día libre.

Foto: Columbus Day

Próximos feriados del año

Los últimos feriados de 2025 incluyen:

11 de noviembre : Día de los Veteranos, en honor a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

27 de noviembre : Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes del país.

25 de diciembre: Navidad, día de festividades familiares y tradiciones culturales.

Los feriados federales representan una excelente oportunidad para organizar escapadas cortas, visitar parques nacionales o participar en eventos culturales y recreativos. Se recomienda planificar con anticipación transporte, alojamiento y actividades, especialmente durante el Columbus Day, cuando muchas familias aprovechan para viajar.