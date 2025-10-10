¡Atención estudiantes! Gemini ofrece su plan Pro gratis en Venezuela y Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Google anunció una oferta especial dirigida a los estudiantes universitarios de América Latina, permitiendo el acceso gratuito durante un año al plan Pro de Gemini, su modelo avanzado de inteligencia artificial. La iniciativa incluye a Venezuela y busca acercar las herramientas digitales más potentes del gigante tecnológico a quienes las necesitan para su desarrollo académico.

Beneficios del plan Gemini Pro

Los beneficiarios disfrutarán de acceso ilimitado a chats, generación de cuestionarios, carga de imágenes y resúmenes de audio, además del uso del modelo Gemini 2.5 Pro, que ofrece respuestas más rápidas y precisas. Asimismo, la suscripción gratuita incluye 2 TB de almacenamiento en la nube, un recurso útil para guardar investigaciones, documentos y material educativo. Todo este paquete estará disponible sin costo hasta el 9 de diciembre de 2025.

Requisitos esenciales para obtener el beneficio

Para acceder al plan, los estudiantes deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por Google, tales como:

Ser mayores de edad.

Tener una cuenta personal de Google y una cuenta de Google Payments activa.

Verificar su condición académica a través de SheerID.

Suscribirse al plan desde la Google Play Store.

Solo quienes no tengan una suscripción activa a Google One ni pertenezcan a un plan superior podrán disfrutar de esta promoción.

Países donde aplica la promoción

La propuesta de Google abarca un amplio listado de más de 50 países, incluyendo naciones de América Latina, Europa, África y Asia. En la región, los beneficiados serán los estudiantes de:

Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.

También países como República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

El único requisito geográfico es ser residente legal en alguno de estos territorios al momento de aplicar.

No obstante, una vez finalizado el año gratuito, la suscripción se renovará automáticamente con el costo estándar del servicio, salvo que el usuario la cancele antes del vencimiento. Google aclaró que la promoción no aplica para quienes tengan cuentas empresariales, familiares o supervisadas, ni para los usuarios con descuentos por paquetes Pixel o servicios asociados a terceros.