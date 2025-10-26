Estados Unidos: Conductores mayores de 70 deberán cumplir este requisito o perderán su licencia

Suscríbete a nuestros canales

Los Estados Unidos implementaron un cambio importante en la forma en que los ciudadanos mayores de 70 años pueden renovar su licencia de conducir, y es que, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California anunció que, desde ahora, este grupo deberá realizar el trámite de manera presencial cada cinco años. Dicha modificación busca garantizar que todos los conductores sigan cumpliendo con las condiciones necesarias para manejar de forma segura.

A partir de los 70 años, la renovación de la licencia deja de ser automática o completamente en línea. No obstante, el DMV notificará al conductor unos 60 días antes del vencimiento para que asista personalmente a una oficina y cumpla con los pasos requeridos, con esta medida pretende reforzar el control sobre la capacidad física y cognitiva de los adultos mayores al volante.

Requisitos exigidos por el DMV

Durante el proceso de renovación, el DMV puede solicitar:

Una evaluación visual.

Un examen teórico sobre normas de tránsito.

Un breve curso de actualización de conducción.

Estos pasos buscan comprobar que el conductor mantiene las condiciones adecuadas para circular de forma responsable y segura.

Cómo renovar la licencia en California paso a paso

Iniciar la solicitud en el portal oficial MyDMV.

Reunir los documentos de identidad y residencia.

Cumplir con los exámenes o verificaciones requeridas.

Presentar la documentación en la sede del DMV.

Revisar el estado del trámite en línea tras la entrega.

Foto: Cortesía

Consecuencias de no cumplir con la nueva norma

Los conductores que no realicen el proceso en el tiempo estipulado podrían ver su licencia suspendida o cancelada. Además, manejar con el documento vencido podría implicar sanciones económicas y la pérdida temporal del permiso. Por ello, el DMV recomienda revisar periódicamente la fecha de vencimiento y mantener los datos personales actualizados.