EEUU: El examen de USCIS que define cuántas pruebas debes aprobar para ser ciudadano

Convertirse en ciudadano de Estados Unidos requiere más que años de residencia legal y buen comportamiento, y es que, los solicitantes deben aprobar una evaluación administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), compuesta por dos exámenes obligatorios que son esenciales para avanzar a la ceremonia de juramentación y obtener la ciudadanía.

Examen de inglés: comprensión, lectura y escritura

El primer examen evalúa el dominio del idioma inglés en tres aspectos:

Comprensión oral: el oficial determina si el solicitante puede entender y responder preguntas básicas en inglés.

Lectura: el aspirante debe leer correctamente una de tres oraciones en voz alta.

Escritura: se dicta una de tres oraciones que debe escribirse sin errores.

Algunos adultos mayores con residencias prolongadas pueden estar exentos de esta prueba, como quienes tienen 50 años y 20 años de residencia permanente, o 55 años con 15 años de residencia.

Evaluación cívica

El segundo examen se enfoca en conocimientos sobre la historia y el sistema de gobierno estadounidense. Actualmente, el solicitante responde hasta diez preguntas seleccionadas de un banco oficial de 100, debiendo acertar al menos seis para aprobar.

Cambios importantes en 2025

A partir del 20 de octubre de 2025, el examen cívico se actualizará: