La Unión Europea prohíbe ingredientes cancerígenos en esmaltes de uñas

A partir de hoy, la Unión Europea implementa una normativa que prohíbe el uso de dos ingredientes específicos en los esmaltes de uñas: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y Dimethyltolylamine (DMTA). Esta decisión representa un hito importante en la regulación de productos cosméticos y afectará a millones de consumidores y profesionales del sector.

El TPO ha sido un componente clave en los esmaltes semipermanentes durante más de una década. Este fotoiniciador permite que los esmaltes se endurezcan rápidamente al ser expuestos a luz ultravioleta o LED, lo que garantiza un acabado brillante y duradero. Por su parte, la DMTA actúa como un agente adhesivo, mejorando la fijación del esmalte a la uña.

Sin embargo, tras un exhaustivo estudio por parte del Comité Científico de Seguridad del Consumidor y la Agencia Europea de Sustancias Químicas, ambos compuestos han sido catalogados como perjudiciales para la salud. Los riesgos asociados incluyen desde la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer hasta irritaciones cutáneas, problemas oculares y efectos adversos sobre la fertilidad.

Impacto en el mercado y los consumidores

La prohibición afecta no solo a la producción y venta de nuevos productos, sino también a los envases ya abiertos y utilizados. Esto implica que miles de salones de belleza, distribuidores y fabricantes deberán adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Para los consumidores, se recomienda revisar sus neceseres y dejar de usar cualquier esmalte que contenga TPO o DMTA.

Ante este escenario, varias empresas ya están buscando alternativas y fórmulas que cumplan con las nuevas regulaciones sin comprometer la calidad del producto.

Un cambio cultural en el cuidado de las uñas

Más allá de las implicaciones legales y sanitarias, esta prohibición también refleja un cambio cultural en la percepción del cuidado de las uñas. En los últimos años, la manicura ha evolucionado hacia una forma de expresión personal y estética, con las uñas semipermanentes como protagonistas.

La transición hacia productos reformulados podría abrir un nuevo capítulo en el mundo de la belleza, donde el enfoque se centra en mantener estándares estéticos sin poner en riesgo la salud a largo plazo.