MLB: Andrés Giménez se fue para la calle por segunda noche corrida

Suscríbete a nuestros canales

El infielder venezolano Andrés Giménez se ha convertido en el protagonista inesperado de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), al conectar jonrones en noches consecutivas y cambiar el rumbo de los Azulejos de Toronto frente a los Marineros de Seattle. Hasta hace dos días, Giménez no había conectado cuadrangular alguno en postemporada. Hoy, suma dos jonrones y cuatro carreras impulsadas que han sido clave para igualar y luego tomar ventaja en los juegos 4 y 5 de la serie.

Jonrón decisivo en el Juego 4 de la ALCS

En el Juego 4, Giménez se fue para la calle con un jonrón de dos carreras que volteó la pizarra y dio la ventaja a Toronto. El batazo, entre los jardines izquierdo y central, tuvo una velocidad de salida de 104.6 mph y recorrió 399 pies. Este golpe no solo empató el juego en el tercer inning, sino que desató un rally ofensivo que terminó con cinco carreras para los Azulejos, marcando su primera ventaja en la serie.

Esta vez, el batazo llegó en el tercer episodio, ante Luis Castillo, una conexión de 102.4 mph ante un slider de 85 millas para depositarla en el jardín derecho y voltear la pizarra 2-1 a favor de los Azulejos.

Toronto responde y se mantiene invicto cuando Giménez conecta jonrón

Con esta actuación, los Azulejos extendieron su racha a seis victorias consecutivas cada vez que Giménez conecta cuadrangular, una estadística que resalta su impacto silencioso pero contundente en el lineup canadiense. Ubicado en el noveno puesto del orden al bate, el venezolano ha demostrado que no hay lugar pequeño para hacer daño.

El renacer ofensivo de Toronto y el factor Giménez

La ofensiva de Toronto ha despertado en el momento justo, con figuras como Vladimir Guerrero Jr. y George Springer sumándose a la fiesta de jonrones. Sin embargo, es el nombre de Andrés Giménez el que ha capturado los reflectores por su capacidad de aparecer en los momentos más críticos. Su explosión ofensiva no solo ha cambiado el marcador, sino también el ánimo de una franquicia que busca regresar a la Serie Mundial.