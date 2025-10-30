MLB: Vladimir Guerrero Jr cazando una marca de Barry Bonds en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr ha desarrollado una postemporada de leyenda en este 2025. Su trabajo junto con Azulejos de Toronto ya lo tiene en la historia de la franquicia y de los dominicanos. Sin embargo, ahora tiene entre ceja y ceja la marca más intocable de Barry Bonds en su carrera.

Guerrero Jr ha disputado 16 juegos en la postemporada 2025 con números sobresalientes. Está a una sola victoria de ganar la Serie Mundial en casa contra Dodgers de Los Ángeles; pero esto solo es posible gracias a la marca intocable que persigue de Bonds en postemporada.

Vladdy ha estado en base un total de 39 veces (27 Hits y 12 boletos) en esta edición de playoffs 2025. Solo necesita 5 bases más para superar a Barry Bonds que logró 43 almohadillas en en la postemporada 2002; siendo una marca intocable desde ese momento.

De Barry Bonds a Vladimir Guerrero Jr en postemporada

Barry Bonds es uno de los mejores peloteros en la historia de Grandes Ligas. No destacó en postemporada, salvo la campaña 2002 donde jugó la Serie Mundial contra Angels de Los Ángeles y perdió en 7 juegos. En esa línea, podemos comparar su campaña 2002 con la 2025 de Vladimir Guerrero Jr.

Bonds y Guerrero Jr comparten una cifra simbólica en octubre: la misma cantidad de cuadrangulares en una sola postemporada. Ambos fueron decisivos en sus respectivas carreras hacia la Serie Mundial, aunque el desenlace fue distinto. Barry no logró el anillo y Vladdy aún lo persigue.

La potencia de Bonds en 2002 fue temida y respetada, pero no bastó para alcanzar el título. Guerrero Jr, en cambio, mantiene viva la esperanza de consagrarse campeón. Con una victoria por conseguir, su impacto ofensivo podría sellar una campaña histórica para Canadá.

Números de Barry Bonds y Vladimir Guerrero Jr en postemporada

- Bonds 2002: 17 juegso, 45 turnos, 18 anotadas, 16 hits, 2 dobles, 1 triple, 8 jonrones, 16 impulsadas, 27 boletos, 6 ponches, .356 promedio, .581 OBP, .978 SLG, 1.559 OPS

- Guerrero Jr 2025: 16 juegso, 65 turnos, 17 anotadas, 27 hits, 3 dobles, 0 triple, 8 jonrones, 15 impulsadas, 12 boletos, 5 ponches, .415 promedio, .506 OBP, .831 SLG, 1.337 OPS