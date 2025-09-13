Richard Páez habló sobre la opción de Oswaldo Vizcarrondo para dirigir la Vinotinto (+Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado algunas horas desde la eliminación de la Vinotinto de sus opciones de clasificar al Mundial 2026. Son muchas las declaraciones que se han dando y ahora le tocó el turno a Richard Páez, a quien Meridiano entrevistó en exclusiva para su multiplataforma (la entrevista completa la encuentras en el canal de Youtube y la sección 'Mediriano Premium' del portal).

Sus frases fueron dirigidas a muchos temas, pero una de las que más llamó la atención estuvo ligada al momento en el que mencionó a Oswaldo Vizcarrondo, hoy entrenador de la selección venezolana sub-17 y sub-20, quien suena como un nombre de la afición para asumir la absoluta y que fue posicionado por el mismo Juan Arango.

El veterano estratega valoró positivamente las capacidades del exjugador, sobre todo por la forma en la que está haciendo jugar a los combinados a su mando.

¿Qué dijo Richard Páez de Oswaldo Vizcarrondo sobre la Vinotinto?

Para el técnico, hoy en Estados Unidos, su homólogo tiene el potencial necesario para asumir en algún momento la responsabilidad en el banquillo nacional, aunque pidió mesura con ese paso.

"Él está comenzando como debe comenzar, un técnico venezolano sobre todo, mostrando que sí confía en el talento del jugador que está conduciendo y eso es lo mejor que ha mostrado Oswaldo Vizcarrondo. Demuestra con la selección de los jugadores, con el esquema que juega y cómo juega la selección, que lo que él está pensando lo está haciendo realidad. Él está confiando en el jugador venezolano y hoy estamos viendo una categoría sub-17...con calidad de juego", dijo de entrada.

Luego agregó: "Cuando uno ve eso se dice: 'ese es un seleccionador potencial de la selección absoluta'. No lo vayamos a quemar, no le demos todo el sartén como me lo dieron a mí, pero yo tenía experiencia por el lado caliente".

A su vez, reflexionó: "¿Cómo es posible que el seleccionador sub-17 sea el nuevo técnico de la selección nacional absoluta o se les ocurra en la cabeza darle una misión tan extrema a un técnico que necesita rodaje, experiencia, sufrir cosas malas y buenas, para ser capaz en un futuro de afrontar la tremenda responsabilidad de dirigir a la selección? Pido que tengan calma, que no se desboquen, porque en Venezuela se desbocan muy rápido".

Oswaldo Vizcarrondo logró la clasificación al Mundial del combinado sub-17 y desde ese momento goza de gran respaldo en gran parte de los seguidores de la Vinotinto.