La Vinotinto pierde a tres talentos para el Mundial Sub-17 ¿Quiénes son?

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de la temporada de Mundiales juveniles, la atención se centra en las promesas que buscarán dejar su huella en los torneos de la FIFA.

Mientras las selecciones anuncian sus listas definitivas, la Vinotinto Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, se prepara para el gran reto en la Copa del Mundo de Qatar, con el objetivo de mantener su reciente buena dinámica y dar la sorpresa.

Sin embargo, en el camino hacia el torneo, la selección nacional se ha encontrado con un fenómeno cada vez más común en el fútbol moderno: la pérdida de talentos con doble nacionalidad que optan por representar a otros países.

En esta ocasión, tres jóvenes futbolistas con raíces venezolanas han sido convocados por otras naciones para sus respectivos Mundiales juveniles.

Los talentos que no vestirán la camiseta de Venezuela

Alejandro Gomes (Inglaterra - Mundial Sub-17)

La historia de Alejandro Gomes es la más cercana a la Vinotinto. El talentoso delantero ya ha defendido la camiseta de Venezuela en las categorías Sub-17 y Sub-20, dejando una grata impresión. A pesar de esto, Gomes fue convocado por la selección de Inglaterra para el Mundial Sub-17, que comienza el 3 de noviembre.

David de Ornelas (Noruega - Mundial Sub-20)

El caso de David de Ornelas es similar. Este futbolista, que ha pasado por las categorías Sub-15 y Sub-17 de la Vinotinto, ha sido llamado por la selección de Noruega para disputar el Mundial Sub-20, que dará inicio el 27 de septiembre.

Rafael Inojosa (El Salvador - Mundial Sub-17)

A diferencia de los dos anteriores, Rafael Inojosa no tiene un pasado en la selección venezolana. El jugador fue convocado por El Salvador para el Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar.