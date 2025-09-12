Jefferson Savarino manda este mensaje a la afición de Venezuela tras la eliminación

Suscríbete a nuestros canales

El extremo venezolano Jefferson Savarino compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego del último partido de la Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El jugador del Botafogo, que fue una pieza clave en el esquema de la selección nacional, expresó su sentir tras un resultado que no cumplió con las expectativas del equipo ni de la hinchada, quedándose nuevamente a las puertas de jugar la Copa del Mundo.

Jefferson Savarino manifestó su decepción por no haber conseguido un resultado positivo. Sus palabras reflejan la tristeza por el momento deportivo que atraviesa la selección, pero también muestran su compromiso con el futuro. "Termina nuestro proceso de eliminatorias el cual ha sido de altos y bajos!! Frustración por no poder cumplir el objetivo...", escribió.

Savarino no se rinde...

A pesar de la desilusión, también se mostró optimista y enfocado en los próximos retos. "Toca pensar cómo levantarme lo más rápido posible!! y que Dios tome el control de todo!!", concluyó su mensaje. El extremo también agradeció el incondicional apoyo de los aficionados, que han estado presentes en cada partido.

Durante el proceso de eliminatorias, Jefferson Savarino fue uno de los jugadores más destacados de la selección, registrando dos goles y dos asistencias en 14 partidos. Estadísticas que evidencian su importancia tanto en la creación de juego como en la finalización de las jugadas.

¡Se disculpan con Venezuela!

La publicación del venezolano ha generado una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de los aficionados y de otros jugadores de la selección. La frustración es un sentimiento compartido entre los futbolistas, quienes también se han pronunciado al respecto.

Nombres como José "Brujo" Martínez, Rafael Romo y Jon Aramburu también han compartido mensajes en sus redes sociales, agradeciendo a la afición y mostrando su compromiso con el equipo.