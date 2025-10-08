Denuncian que este vinotinto fue víctima de insultos xenófobos en Bolivia

Suscríbete a nuestros canales

Un venezolano es noticia en Bolivia y lastimosamente no por lo que es capaz de hacer dentro de un terreno de juego, sino por un hecho en el que lamentablemente sería protagonista por ser víctima de comentarios xenófobos.

Se trata del volante criollo Arquímedes Figuera, que hoy milita en el Club Blooming de la Primera División de este país. El incidente, según reportes en redes sociales, se habría dado por un fuerte impase entre el jugador y su técnico Mauricio Soria.

Justamente, este último habría presuntamente proferido reclamos fuertes contra el vinotinto, incluyendo la frase de "venezolano de mier$#", por todos los problemas físicos que ha estado atravesando el mediocampista y que le han negado una regularidad con el club,

Justamente, lo que dio mucha veracidad a la versión fue la propia publicación de Figuera en su cuenta en Instagram, que utilizó como especie de respuesta a su entrenador.

¿Qué respondió el vinotinto?

Lo dicho, Arquímedes compartió una palabras en su Instagram, donde respondió a los insultos que habría recibido por parte del estratega de Blooming. "Gracias por recordarme de donde soy, yo sí me siento orgulloso de ser venezolano y eso para mí no es un insulto, más bien es un halago. 'Concha de tu madre', como también me dijiste sí lo soy, pero dentro de un campo de juego, mis padres siempre me enseñaron a respetar y creo que tú no sabes lo que es el respeto", escribió el criollo.

Lastimosamente para Figuera los problemas físicos le han impedido poder apoyar a su club de mejor manera. En 2025 solo registra dos participaciones, precisamente en Copa Libertadores, en la fase 1 previo a la ronda de grupos y que data desde el 14 de febrero contra El Nacional de Ecuador.

Hay que decir que estos problemas llegan para Arquímedes Figuera a sus 36 años de edad, después de haber tenido buenos momentos que lo llevaron a la Vinotinto, en la que debutó con César Farías un 10 de agosto de 2011 y con la que participó hasta en 28 compromisos.