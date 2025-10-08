¡Exclusiva de Jesús López y Jairo Cadenas en TERCER TIEMPO sobre Estudiantes de Mérida!

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los equipos más importantes del fútbol venezolano está en este momento en aguas turbulentas y con las temeridades de regresar a un pasado reciente lleno de complicaciones. Justamente, la reciente información compartida en el programa Tercer Tiempo, de la multiplataforma de Meridiano, apuntan en esta dirección.

El panelista Jesús López fue el encargado de dar la exclusiva en la edición de este 7 de octubre, en la que señaló que Estudiantes de Mérida podría acercarse a vivir situaciones de inestabilidad con la posible salida de su presidente y empresario Raúl Carreño, que había asumido las deudas del club.

"Hay muchísimas probabilidades de que Carreño esté en este momento pensando seguir en el equipo... Pudiera no seguir Raúl Carreño, ese empresario que una vez rescató de las penumbras a Estudiantes de Mérida...Hay altas posibilidades de que no continúe. Esto es una información confirmada absolutamente y que ya el tiempo dirá cual será el destino de Estudiantes de Mérida. Ya recuerdan ustedes el dolor de cabeza que se vivió cuando no había nadie que pagara las deudas y rescatara el equipo . Ahorita pudiera volver a suceder lo mismo", dijo López de entrada.

¿Qué razones estarían detrás de la decisión del presidente de Estudiantes de Mérida?

En el mismo orden de ideas el periodista extendió el panorama que estaría llevando al empresario a considerar su continuidad en la institución académica.

"Económica es una, luego tenemos el duro golpe que recibió Estudiantes de Mérida, que trascendió más allá de lo deportivo, y más allá de eso, el tema de desgaste de invertir e invertir, incluso pagar deudas ajenas, y no recibir mayor cosa a cambio", expresó.

Por su parte, en el mismo programa el comunicador Jairo Cadenas también amplió detalles sobre esta situación, en la que apuntó se prevén algunas bajas en la plantilla de la entidad. "Ya se han empezado a trabajar a algunas bajas, bajo el mando de Raúl Carreño. No está descartado que Carreño pueda poner al equipo en oferta para un posible comprador"

Entre esos nombres que reveló Cadenas en su información destaca que: "Javier Ortiz es uno. Joynner Rivera es otro que estaba en la lista que nos pudimos enterar de unos ocho o hasta diez jugadores que podrían salir del equipo".

Hay que mencionar que Carreño asumió el equipo 2023 en una situación muy compleja desde lo económico y desde entonces los resultados tampoco han acompañado. Recientemente, Estudiantes de Mérida no pudo avanzar a la fase final del Torneo Clausura, dejando un saldo de 16 puntos y finalizando en la décima casilla.