Champions League: Erling Haaland es el pistolero que más rápido alcanza esta marca (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El noruego Erling Haaland hizo historia en la Champions. Con su gol ante el Nápoles en la primera jornada de la competición europea 2025-2026, el atacante del Manchester City alcanzó los 50 goles en la máxima competición continental, convirtiéndose en el jugador más rápido en lograrlo: apenas necesitó 49 partidos.

Este registro pulveriza el récord anterior de Ruud van Nistelrooy, quien había alcanzado la media centena en 62 encuentros. La diferencia de 13 partidos subraya la brutal eficacia del noruego, que continúa su ascenso meteórico en el fútbol mundial.

Velocidad goleadora en Champions

La lista de jugadores que han alcanzado los 50 goles en Champions revela la magnitud del logro de Haaland:

49 partidos: Erling Haaland

62 partidos: Ruud van Nistelrooy

66 partidos: Lionel Messi

77 partidos: Robert Lewandowski

79 partidos: Kylian Mbappé

88 partidos: Karim Benzema

91 partidos: Cristiano Ronaldo

97 partidos: Raúl González

103 partidos: Thierry Henry

130 partidos: Thomas Müller

El delantero noruego no solo superó a figuras como Messi, Ronaldo y Henry en velocidad goleadora, sino que lo hace con una contundencia que lo posiciona como el gran depredador del área en esta generación.

Haaland se acerca a los máximos goleadores históricos

Con sus 50 goles, Haaland iguala la marca de Thierry Henry y se coloca en la décima posición del ranking histórico de goleadores en Champions. Su próxima víctima es Ruud van Nistelrooy, quien suma 56 tantos.

El listado lo lidera Cristiano Ronaldo con 140 goles, seguido por Lionel Messi (129) y Robert Lewandowski (105). Aunque la cima aún parece lejana, la progresión del noruego sugiere que no hay techo para su ambición.

Un presente arrollador

Además de su rendimiento en clubes, Erling Haaland viene de marcar cinco goles con Noruega ante Moldavia, demostrando que su voracidad goleadora no conoce fronteras. Con apenas 25 años, su ritmo y constancia lo perfilan como el heredero natural de los grandes artilleros del siglo XXI.