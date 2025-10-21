Actor mexicano habla de su precaria situación viviendo en la calle

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda alguna, la industria del espectáculo es una montaña rusa. Quien ayer llenaba auditorios y enamoraba al público a través de sus pantallas, hoy ha tenido que atravesar duros momentos en la calle. Esta es la cruda historia del actor mexicano, Alejandro Landero.

El rostro de telenovelas mexicanas ahora enfrenta días difíciles en la Ciudad de México, junto a sus gatos y su perro, las mascotas que se niega a abandonar. La noticia causó revuelo tras la publicación de unos videos del actor.

El triste desenlace del actor

Las imágenes lo mostraban en la Colonia Condesa de la capital mexicana sentado en una banca, acompañado de sus compañeros de cuatro patas, junto a un mensaje: “El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle”.

No obstante, el actor aclaró que no se considera “abandonado” ni totalmente sin techo: “Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo”.

El actor narró que todo se originó por un desalojo. “El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo, no tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis ‘niños’ (sus mascotas). Por eso estoy aquí”, indicó el artista.

Alejandro aclara la situación con su familia

Uno de los rumores que corrían era que su esposa lo había abandonado. Alejandro lo aclaró sin rodeos y en una entrevista reciente dijo que, perdió a su primera esposa en 2016 y luego se volvió a casar, pero, no quiso dar detalles de su nueva compañera de vida.

“Claro que están preocupados por mí. Yo no tengo hijos. (Mi esposa y su familia) están aquí, pero, no te voy a decir su nombre porque no quiero que la ataquen”, aseveró disipando finalmente los rumores sobre un posible abandono.

Lejos de resignarse, Landero mantiene la mirada puesta en el futuro. Reveló que su plan es mudarse a Puerto Vallarta, donde ya le ofrecieron posibilidades de trabajo vinculadas a la concienciación sobre neurodivergencias (como el autismo o el TDAH) y la inclusión social.

La exitosa carrera de Alejandro Landero

Landero se convirtió en uno de los rostros característicos de las telenovelas mexicanas en las décadas de 1980 y 1990. Su participación más conocida fue como Rigoberto “Rigo” Camacho en la telenovela “Rosa Salvaje” (1987-88), junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

También actuó en otras producciones destacadas como “Blanca Vidal” (1982), “Vivir un poco” (1985-86), “Monte Calvario” (1986) y “Pasión y Poder” (1988). Después de esos años de visibilidad televisiva, se alejó poco a poco de los roles estelares en telenovelas.

Según información publicada, exploró otras actividades: impartir clases de actuación e inglés en Morelos, desarrollar proyectos empresariales, entre otros.