La Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela brilla en el Vaticano

La Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela deslumbró a los presentes en la Basílica Sacro Cuore di Gesù, donde interpretaron la emotiva pieza "Venezuela". Este evento tuvo lugar en un contexto especial, con la comunidad venezolana congregada en el Vaticano en vísperas de la canonización de los nuevos santos, José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

El jueves 16 de octubre, los talentosos jóvenes músicos también participaron en la peregrinación del Jubileo de La Esperanza, donde cruzaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Este acto simbólico se enmarca en una serie de actividades que resaltan la fe y la cultura venezolana en un escenario internacional.

Repertorio para la canonización

Durante la vigilia de preparación para la canonización, programada para el domingo 19 de octubre, la orquesta interpretará un repertorio variado que incluirá obras emblemáticas y composiciones latinoamericanas. La participación de los músicos venezolanos será un momento destacado en la misa que elevará a los altares a José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

La noticia de la invitación a la orquesta fue anunciada el 2 de octubre por Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema. En una rueda de prensa celebrada en Caracas, Méndez expresó su entusiasmo por el evento, destacando que el repertorio incluirá el último movimiento de la IV Sinfonía de Chaikovski, así como obras de diversos autores europeos y composiciones latinoamericanas.

Celebraciones en Venezuela

La canonización no solo se celebrará en Roma, sino que también habrá actividades significativas en Venezuela. La Arquidiócesis de Caracas ha organizado una serie de eventos religiosos:

El sábado 18 de octubre se llevará a cabo una vigilia en diversas parroquias del país, donde se proyectará en vivo la ceremonia desde Roma a las 4:00 am, permitiendo a los fieles participar en oración.

Misas de acción de gracias

El 19 de octubre, día de la canonización, las iglesias de todo el país celebrarán misas de acción de gracias en honor a los nuevos santos, agradeciendo por sus vidas y testimonios.

La celebración central será la Fiesta de la Santidad, programada para el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Este evento incluirá una misa solemne y expresiones culturales, con acceso gratuito para quienes se registren previamente. La participación de la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela en este evento histórico resalta no solo su talento musical, sino también el profundo vínculo entre la cultura venezolana y su fe.