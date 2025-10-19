Kim Kardashian y su controvertida tanga de vello sintético: ¿Innovación o locura?

Suscríbete a nuestros canales

Kim Kardashian, la influyente empresaria y magnate de la moda, ha vuelto a acaparar la atención mediática con el lanzamiento de una prenda que ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Su nueva creación para la marca Skims, la Faux Hair Micro String Thong, ha desatado tanto burlas como elogios, dejando a muchos preguntándose qué pensar realmente sobre esta inusual propuesta.

La tanga, que se ofrece en 12 colores y tiene un precio de $32, está elaborada con una mezcla de cabello sintético rizado y liso. Este diseño peculiar busca adaptarse a diferentes tonos de piel, lo que ha suscitado tanto curiosidad como controversia. La propia marca presentó el producto a través de un video en Instagram que parodiaba un programa de juegos de los años 70, donde tres mujeres lucían la prenda, aunque pixelada por razones obvias.

El anuncio incluyó una frase provocativa: “Recién caído: el arbusto definitivo. Con nuestra nueva y atrevida Panty de pelo sintético, tu alfombra puede ser del color que quieras”.

Reacciones encontradas en redes sociales

Las reacciones en línea han sido diversas. Muchos usuarios no tardaron en expresar su desconcierto y desaprobación en los comentarios del video promocional. Frases como “Kim, no tengo tiempo para esto hoy” y “¿Quién pidió esto?” reflejan el escepticismo de algunos seguidores. Otros incluso se preocuparon por el estado emocional de Kardashian, preguntando “¿Está todo bien?” y calificando la tanga como “una locura” o “simplemente ridícula”.

Sin embargo, también hay quienes defienden la audacia de Skims, argumentando que la marca siempre ha buscado desafiar los límites de la ropa íntima tradicional. Con lanzamientos anteriores que incluyeron fajas moldeadoras invisibles y sujetadores sin costuras, Skims se ha posicionado como un innovador en el sector, buscando redefinir los estándares de la moda y el cuerpo femenino.

Skims: Una marca provocadora

Desde su lanzamiento en 2019, Skims ha alcanzado una impresionante valoración de más de 4,000 millones de dólares, consolidando a Kim Kardashian como una de las empresarias más influyentes del mundo. Sin embargo, su enfoque provocador ha atraído críticas, con campañas publicitarias que a menudo generan debates sobre sensualidad y empoderamiento femenino.

El lanzamiento de la tanga de vello sintético parece seguir esta misma estrategia de marketing audaz, diseñada para romper tabúes y captar la atención global. Medios especializados como Page Six y Daily Mail han destacado que, aunque extravagante, este producto encaja perfectamente con la visibilidad extrema que Kim ha cultivado a lo largo de su carrera.

Nuevas sorpresas en el horizonte

Mientras las redes sociales continúan debatiendo sobre su última creación, Kim Kardashian y su familia se preparan para el estreno de la séptima temporada de su reality show "The Kardashians". Hulu ha confirmado que la nueva entrega llegará el 23 de octubre a la plataforma, prometiendo drama y sorpresas. Entre las novedades más comentadas se encuentra el regreso de Rob Kardashian y la participación de Caitlyn Jenner, quien vuelve a aparecer junto a la familia por primera vez desde "Keeping Up With the Kardashians".