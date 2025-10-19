Mundial 2026: La fiebre por las entradas ya supera el millón

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA ha anunciado que más de un millón de entradas han sido vendidas para la Copa del Mundo de fútbol 2026, un evento sin precedentes que se llevará a cabo en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Este notable interés se ha manifestado en la compra de boletos por aficionados de 212 países y territorios, a pesar de que solo 28 de las 48 plazas del torneo están definidas hasta el momento.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó su entusiasmo ante la respuesta global: “La respuesta es increíble, y es una señal maravillosa de que el Mundial más importante y más inclusivo de la historia está inspirando a los aficionados de todo el mundo”. Este evento promete ser un hito en la historia del fútbol, no solo por su formato ampliado, sino también por su capacidad de atraer a una audiencia diversa.

Precios variables y alta demanda

El proceso de asignación de entradas se llevó a cabo mediante un sorteo en el que se inscribieron 4,5 millones de personas. Las entradas para la final, que se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey, están disponibles en el canal oficial de reventa de la FIFA con precios que van desde 9.538 hasta 57.500 dólares por asiento. A pesar de esta elevada cifra, también se han ofrecido boletos a precios más accesibles: al menos 40 partidos cuentan con entradas limitadas a 60 dólares.

Sin embargo, el partido inaugural del equipo estadounidense en Inglewood, California, tiene precios que oscilan entre 560 y 2.735 dólares, mientras que en canales de reventa se han llegado a ver boletos a precios exorbitantes, como 61.642 dólares.

Un formato innovador

El Mundial 2026 será el primero en contar con un formato ampliado, donde participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en 16 estadios a lo largo de América del Norte. Con una capacidad total aproximada de 7,1 millones de asientos disponibles durante los 39 días del torneo, la demanda por boletos es palpable. Sin embargo, la cantidad exacta de entradas que se ofrecerán al público aún no ha sido confirmada.

La FIFA ha establecido un plan para la venta del resto de los boletos en varias fases. A partir del 27 de octubre, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales o paquetes según sedes y equipos. Una segunda ronda de sorteo para nuevos compradores está programada entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Finalmente, después del sorteo final de equipos el 5 de diciembre, se implementará un sistema aleatorio para la tercera fase de ventas. Además, antes del inicio del torneo, se liberarán más localidades bajo un sistema de "primero en llegar, primero en ser atendido".