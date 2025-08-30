Un venezolano y un dominicano se unen para lograr una hazaña increíble en San Francisco (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco quieren resurgir contra todo pronóstico y meterse a última hora en la pelea por el comodín de la Liga Nacional, y para seguir con esta misión, le pasaron por encima a los Orioles de Baltimore este viernes 29 de agosto, al derrotarlos por pizarra de 15-8 en el Oracle Park.

El equipo que hace vida en la bahía fue un absoluto espectáculo ofensivo para sus fanáticos, al conectar nada más y nada menos que 18 inatrapables en el compromiso, ante un pitcheo de los Orioles que jamás consiguió la fórmula para detener a los inspirados bateadores rivales.

Además, hubo dos jugadores de los Gigantes que realmente brillaron con luz propia en este juego: el venezolano Luis Matos y el dominicano Willy Adames. El criollo y el quisqueyano se combinaron para un total de ocho hits y cuatro carreras impulsadas entre los dos, y para sellar una hazaña que no se veía desde hace tiempo.

Matos y Adames encendidos

Willy Adames, una de las grandes figuras de los Gigantes, tuvo un juego pletórico ante Baltimore, al irse de 6-4, con una impulsada y tres anotadas. Por su parte, Luis Matos tuvo una actuación incluso mejor, al batear de 5-4, con tres empujadas, tres anotadas y un cuadrangular.

De esta manera, el venezolano y el dominicano se combinaron para ser la primera dupla de los Gigantes de San Francisco en conectar cuatro hits en un mismo juego desde el año 2020, cuando lo hicieran Alex Dickerson y Donovan Solano.

Además, es la primera vez que esta hazaña ocurre en el estadio de los Gigantes de San Francisco desde el 25 de agosto de 2020, día en el que los protagonistas fueron Evan Longoria y Brandon Belt. Sin duda, una peculiar y difícil hazaña la que protagonizaron Luis Matos y Willy Adames.