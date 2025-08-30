MLB: Hace más de 160 años no se veía esta marca ofensiva en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas nunca dejan de sorprender y en pleno 2025 se recordó una estadística enterrada en el tiempo. Con las poderosas ofensivas en la actualidad, se registró una marca que no se veía desde hace más de 160 años: tres jornadas consecutivas con un ritmo ofensivo demoledor.

Rangers de Texas anotó 20 carreras el miércoles; Phillies de Philadelphia anotó 19 carreras el jueves y este pasado viernes, Mets de Nueva York tuvo 19 anotaciones. Es la primera vez desde 1891 que tres equipos anotan 19+ carreras en días consecutivos. Baltimore y Boston lo hicieron antes de la MLB.

El dato por si solo es sorprendente, pero lo que más llama la atención es la capacidad de sorprender que tiene la MLB jornada a jornada. Incluso a esos fanáticos locos por las estadísticas, sería un dato difícil de tener presente, lo que indica que el juego conecta con el tiempo.

Phillies y Mets en modo ofensivo: ¿El ritmo ideal para octubre?

Phillies de Philadelphia están mejorando a nivel ofensivo en el momento más importante del año. Sus figuras están agarrando ritmo competitivo y han encontrado consistencia en el plato. La producción colectiva se ve preparada para llegar a postemporada en un buen nivel.

Mets de Nueva York por otra parte, han despejado las dudas ofensivas que ha tenido luego del Juego de Estrellas. El equipo se ve fuerte para afrontar septiembre de cara a clasificar y comenzar su faena de cara a buscar un lugar en la Serie Mundial.

El diamante responde con historia cuando menos lo esperas

El beisbol tiene una magia diferente al resto de los deportes. Cuando parece que todo está escrito y no hay nada que pueda sorprender, la realidad te da justo en la cara... la marca de 3 equipos con 19+ carreras en tres días seguidos revive una mística en el deporte que no todos pueden tener: memoria, ritmo y emoción inesperada.